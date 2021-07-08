عرنوس يؤكد ضرورة تقديم الدعم للنهوض بالقطاع الرياضي

العالم - سوريا

وأشار عرنوس الى أن قطاع الرياضة حيوي وتأتي أهميته من كونه يعتمد على الشباب في إدارته وأنشطته المختلفة، موضحا بأن الاتحاد الرياضي أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة للنهوض بواقع الألعاب الرياضية وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية داعياً إلى التوجه نحو الاستثمار في الرياضة وحسن إدارة هذا القطاع بآليات مختلفة بما يحقق عائداً اقتصادياً جيداً يسهم بشكل مباشر في تطوير مختلف الألعاب ويحفز اللاعبين والأبطال الرياضيين ويحقق مشاركات خارجية مشرفة في مختلف البطولات القارية والعالمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة بتقديم الدعم الكامل للاتحاد الرياضي لتأهيل المنشآت وتحسين واقع الملاعب والصالات الرياضية وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة اللاعبين السوريين المغتربين في المنتخبات الوطنية بالاستحقاقات القادمة لافتاً إلى أهمية التوجه نحو التشاركية مع القطاع الخاص في إقامة مشاريع استثمارية في قطاع الرياضة بما يحقق المصلحة الوطنية.

ووافق عرنوس على منح الاعتمادات اللازمة لاستكمال تأهيل مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية وإقامة الدورة الرياضية لجريح الوطن كذلك رصد الاعتمادات اللازمة لصيانة وتأهيل صالتي كرة السلة في حلب والسلمية في موازنة العام القادم.

وتركزت المناقشات على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون المنشآت الرياضية مورداً رئيسياً في دعم أنشطة الاتحاد من خلال إعادة النظر بعقود الاستثمار لتكون وفق القيم الحقيقية لها ووضع خطة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرياضة خلال مدة زمنية محددة ووفق نسب إنجاز سنوية وزيادة عدد الملاعب خصوصاً في الأرياف واعتمادها كعامل تنموي ومصدر جذب للشباب والتنسيق مع الكليات الرياضية للاستفادة من الكوادر المتميزة في مختلف الرياضات لتكون رافداً للمنتخبات الوطنية.

حضر الاجتماع وزير المالية كنان ياغي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر.