غوتيريش يطالب بالامتناع عن اتخاذ أفعال أحادية الجانب بشأن سد النهضة

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وقال غوتيريش - على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك - إنه كان على اتصال مستمر مع مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن قضية سد النهضة.

وأضاف: "بالنسبة لنا الحل بشأن مشاطرة المياه قائم، ويستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير".

وأفاد مركز إعلام الأمم المتحدة - بحسب بيان صدر اليوم الخميس - بأن مجلس الأمن سيبحث مساء اليوم القضية الخلافية بين دول نهر النيل. ومن المتوقع أن تقدم المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنجر آندرسون، إحاطة في الجلسة.

وأوضح متحدث الأمم المتحدة أن جوتيريش كان منخرطا في هذه القضية على وجه الخصوص لفترة من الزمن، بواقع أنه كان يعمل مع الأطراف لدعم المناقشات بقيادة الاتحاد الأفريقي، مؤكدة أنه سيواصل الانخراط بأي شكل تريده الدول الأعضاء. قائلا إنه يقف على أهبة الاستعداد ليقوم بأي دور سيكون "أكثر إنتاجية".