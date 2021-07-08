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وزارة الصحة التونسية: المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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