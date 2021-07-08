السفير الروسي في طهران يلتقي أميرعبداللهيان

العالم- ایران

وفيما أشار الى العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا، أكد اميرعبداللهيان اهمية تعزيز واستمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات الثنائية والإقليمية والدولية بما في ذلك المساعدة على عودة السلام و الاستقرار في المنطقة.

واستعرض العلاقات البرلمانية بين البلدين، وآخر التطورات في اللجنة البرلمانية العليا المشتركة بين البلدين، مؤكدا استعداد مجلس الشورى الإسلامي لعقد الجولة الثالثة من المحادثات البرلمانية رفيعة المستوى في طهران.

الى ذلك، أكد السفير الروسي في طهران، أن "العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات تلعب دورا مهما في ضمان مصالح كل من موسكو وطهران".