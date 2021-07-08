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تونس: انهيار المنظومة الصحية في البلاد والوضع كارثي والمركب يغرق

تونس: انهيار المنظومة الصحية في البلاد والوضع كارثي والمركب يغرق
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

العالم - تونس

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة أمس الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن البلاد من السيطرة على التفشي.

وقالت المتحدثة باسم وزراة الصحة، نصاف بن علي لراديو "موزايك": "نحن في وضعية كارثية المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون ارهاقا غير مسبوق."

وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة في تونس.

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تونس: انهيار المنظومة الصحية في البلاد والوضع كارثي والمركب يغرق

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