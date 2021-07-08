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بالفيديو.. إيقاف مؤتمر صحفي لزعيمين أوروبيين بسبب 'مقاتلة روسية'

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إيقاف المؤتمر الصحفي المشترك بين كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا، بسبب حاجة القوات الجوية في الناتو استخدام الطائرات لاعتراض مقاتلات روسية في الأجواء.

العالم ـ أوروبا

وأظهر الفيديو قيام المنظمين بتوقيف المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا الذي عقد في قاعدة الناتو في مدينة سياولياي.

وظهر العسكريون فجأة خلال التصوير وبدأوا بالاستعدادات الملزمة وطلبوا من المسؤولين الانسحاب فورا من المكان.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام ليتوانية، نقلا عن الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا الذي قال "توقف مؤتمرنا الصحفي بسبب تحد حقيقي".

كما صرح وزير دفاع ليتوانيا أرفيداس أنوشوسكاس أن المقاتلات أقلعت "بعد تلقي إشارة تحذير".

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