وفد من طالبان يصل إلى موسكو لإجراء مباحثات

العالم ـ أفغانستان

وحسب سبوتنيك، قال المتحدث : "وصل الوفد إلى موسكو صباح اليوم. ستستغرق الزيارة يومين".

وتأتي الزيارة في ظل تدهور سريع في الأوضاع الأمنية في أفغانستان، مع اقتراب انسحاب القوات الأجنبية من البلد الآسيوي من اكتماله.

واعلنت "طالبان" السيطرة على 169 منطقة في افغانستان من أصل نحو 400، خلال الشهرين الماضيين، هذا وبدأ الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، عملية تحرير قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس الحدودي مع تركمانستان، من عناصر "طالبان"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية،

وأعلنت الولايات المتحدة أنها سحبت بالفعل 90% من قواتها من أفغانستان، ومن المقرر استكمال انسحاب قواتها بنهاية أغسطس المقبل