الاحتلال 'يتكرم' ويزيد من كمية بيع المياه الفلسطينية المغتصبة للأردن

العالم - الأردن

وبحسب البيان الذي تلقت وكالة فرنس برس نسخة عنه “توصل الأردن وإسرائيل اليوم (الخميس) لاتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة”.

وأضاف ان الاتفاق تم خلال لقاء وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي نظيره الإسرائيلي يائير لبيد الخميس على الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي).

وتم كذلك خلال اللقاء اتفاق “سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار”.

واتفق الجانبان على ان تجتمع الفرق الفنية من البلدين خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه، ومتابعة تفاصيل الاتفاق بشان الصادرات الاردنية الى الفلسطينيين.

ويواجه الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارا الى المياه في العالم وضعا مائيا حرجا هذا الصيف مع عجز متوقع في المياه المخصصة للشرب بمقدار 40 مليون متر مكعب اثر تراجع محصول مياه الأمطار.

أعلنت عمان منتصف نيسان/ابريل الماضي أن اسرائيل وافقت على بيعها 8 ملايين متر مكعب من المياه اضافة الى 55 مليون متر مكعب يحصل عليها الاردن سنويا بموجب معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

بينما تحدثت اسرائيل حينها عن تزويد الاردن ب3 ملايين متر مكعب فقط.

ووفقا للصحافة الاسرائيلية تدفع عمان ثمن المياه الاضافية بما يعادل 40 سنتا للمتر المكعب.

وتحتاج المملكة سنويا الى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.