شعبان تلتقي بوفد من البرلمان الإيراني

العالم - سوريا

وهنأ الوفد الإيراني بفوز الرئيس السوري بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية مؤكداً أنه كان لتلك الانتخابات معان ودلالات سياسية متعددة لكونها جرت في موعدها من جهة ونظراً للإقبال الجماهيري الواسع الذي تميزت به من جهة ثانية واستذكر الطرفان دور الشهداء في المقاومة وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليماني.

بدورها أكدت شعبان أن التعاون البرلماني مهم للعلاقات بين الدول مهنئة بدورها بنجاح الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة وفوز الرئيس الإيراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي بها ومشددة على أن سوريا وإيران ستبقيان جبهة لإحقاق الحق وأن العلاقات السياسية بين البلدين يجب أن تتوازى مع علاقات ثقافية من أجل أن يتعرف الشعبان في سوريا وإيران على الثقافتين السورية والإيرانية.

وناقشت شعبان إمكانية وضرورة إنشاء مراكز أبحاث مشتركة ترسخ ثقافة المقاومة لأنها مهمة لاستمرار المقاومة مؤكدة ضرورة الاهتمام المشترك بالبحث العلمي والإعلام ضمن الإطار المؤسساتي ومنوهة بالاتفاق الصيني الإيراني وما يشكله في وجه الهيمنة الغربية.

إلى ذلك تحدث الوفد الإيراني عن دور المرأة المهم في المجتمعين السوري والإيراني مشيراً إلى ضرورة توثيق الحقائق المتعلقة بالحرب على سوريا وأن الولايات المتحدة اليوم بدأت تتجه إلى القوة الناعمة بعد أن اقتنعت بأن القوة الخشنة لم تعد تجدي نفعاً.

حضر اللقاء السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني.