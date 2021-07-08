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ممثل ايران في اجتماع نورسلطان يؤكد ضرورة رفع الحظر عن سوريا سريعا

ممثل ايران في اجتماع نورسلطان يؤكد ضرورة رفع الحظر عن سوريا سريعا
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد الايراني المشارك في اجتماع استانا في نورسلطان علي اصغر خاجي، يوم الخميس، ضرورة رفع الحظر عن سوريا بأسرع ما يمكن، ومواجهة الجماعات الانفصالية والارهابية في هذا البلد.

العالم- ايران

وخلال اليوم الثاني من الجولة السادسة عشرة لمفاوضات استانا، بحث الوفد الايراني برئاسة علي اصغر خاجي مع وفود لبنان والعراق والامم المتحدة والصليب الاحمر، بشأن آخر المستجدات بما فيها اجراء الانتخابات، وموضوع النازحين واللاجئين السوريين والحظر وسائر الموضوعات.

وفي حديثه مع مختلف وكالات الانباء، أشار علي اصغر خاجي الى اجراء الانتخابات الرئاسية الاخيرة في سوريا بنجاح، وأكد حق الشعب السوري في تقرير مصيره، وأبدى معارضته للحظر الاميركي ضد هذا الشعب، مطالبا برفع هذا الحظر سريعا.

وخلال هذا المؤتمر الصحفي، أشار خاجي الى موضوع عودة النازحين الداخليين الى منازلهم، مؤكدا على مواجهة الجماعات الانفصالية والارهابية في سوريا.

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