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إنترفاكس: منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا ستكون مستعدة لحشد قدراتها العسكرية للتدخل إذا تدهور الوضع الأمني على الحدود الأفغانية

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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