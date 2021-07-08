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السيد عبدالملك الحوثي يعزي برحيل القيادي الفسطيني أحمد جبريل

السيد عبدالملك الحوثي يعزي برحيل القيادي الفسطيني أحمد جبريل
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

بعث قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي اليوم الخميس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة- أحمد جبريل.

العالم-اليمن

وتقدم السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل جبريل وإلى الجبهة الشعبية -القيادة العامة- والمقاومة والشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية.. لافتا إلى أن الراحل أحمد جبريل هامة مقاومة حفرت في تاريخ المقاومة للكيان الصهيوني الغاصب صوراً ناصعة من الوفاء والبذل والتضحية.

وأوضح السيد أن الراحل جبريل لم يتأثر بما عانته قضية الأمة من بعض المحسوبين عليها من ضعف وضياع وتيه.. مشيرا إلى أن الفقيد المجاهد أحمد جبريل كان صبورًا متعاليًا على كافة العوائق التي حاول الصهاينة من خلالها تفكيك المقاومة ونشر الخلافات وتغيير الأولويات… مضيفا ان فلسطين ظلت حاضرة في وجدان الراحل أحمد جبريل وكيانه والقدس رمز توجهه وغاية مناله حتى لقي الله ثابتا كريما.

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