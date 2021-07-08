بينيت يرد على بايدن ويبرر جريمة هدم منزل الشلبي بهذه الصلافة

العالم - الاحتلال

النموذج على وقاحة الكيان الاسرائيلي هو رد حكومة الاحتلال اليوم على موقف واشنطن من هدم الكيان لمنزل الأسير الفلسطيني منتصر الشلبي.

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية كان، اليوم الخميس، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد علق على إدانة السفارة الأمريكية في إسرائيل هدم الجيش الإسرائيلي لمنزل منتصر الشلبي، الأسير الفلسطيني، في الضفة الغربية.

ونقلت القناة العبرية بيانا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلادها تحترم الإدارة الأمريكية، إلا أن إسرائيل تتصرف بحسب الاعتبارات الأمنية الخاصة بها فحسب، وتعمد على الدفاع عن حياة المواطنين في إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت، في وقت سابق اليوم، أن السفارة الأمريكية لدى تل أبيب أدانت هدم منزل الأسير منتصر الشلبي، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قبل شهرين، مع الإشارة إلى أن الشلبي وعدد من أفراد عائلته يحملون الجنسية الأمريكية.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد هدمت منزل الأسير الفلسطيني منتصر الشلبي الذي نفذ عملية بطولية ضد جنود الاحتلال ، ما أدى إلى مقتل أحدهم وأصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع هدمت منزل المخرب منتصر شلبي في قرية ترمسعيا"، على حد تعبيره.