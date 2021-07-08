هذا ماقاله وزير الخارجية العراقي للسفير البريطاني الجديد؟

العالم - العراق

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة".

وأكد حسين أن "الحُكُومة شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنيّة والفنّية والتنظيميّة لإيجاد بيئة مُلائِمة لعمل جميع البعثات لدى بغداد"، مُشيراً إلى "سعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين".

وأبدى استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاح عمل السفير البريطاني الجديد في مهمّته الدبلوماسيّة، وأن يُساهِم في تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.