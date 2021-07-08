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خلال مراسم تنصيبه..

رئيس الكيان الاسرائيلي يتحدث عن انعدام الأمل والجراح النازحة

رئيس الكيان الاسرائيلي يتحدث عن انعدام الأمل والجراح النازحة
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أدّى يتسحاق هرتسوغ (60 عامًا) اليمين كرئيسٍ لكيان الاحتلال أمام الكنيست الإسرائيلي خلفًا للرئيس العاشر المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين.

العالم - الاحتلال

وقال هرتسوغ في كلمته أمام الكنيست، كما أفادت جميع وسائل الإعلام العبريّة اليوم الخميس، قال: “مهمتي المركزية لولايتي، ستكون القيام بكلّ شيءٍ لإعادة بناء الأمل”، حسب تعبيره، وتحدث عن “الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها كيانه منذ عاميْن ونصف العام، والحاجة الملحة لتوحيد الشعب ومداواة الانقسامات”، وتابع:”الجراح التي انفتحت في مجتمعنا ما زالت تنزف”.

وأضاف:”سأكون رئيسًا للجميع في أيام تتعثر فيها إسرائيل في مواجهة الاستقطاب.. أيام فيها الوحدة والقيم المشتركة أكثر هشاشة من أيّ وقتٍ مضى، الخطوة الأولى هي وقف الخوف، الخوف الذي سلبنا الأمل. إنّه يخلق شكوكًا سيئة وينزع الثقة بيننا. لذا في هذه الأيام، يجب على كل قيادي أن يتصرف بمسؤولية “، على حدّ وصفه.

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خلال مراسم تنصيبه.. رئيس الكيان الاسرائيلي يتحدث عن انعدام الأمل والجراح النازحة

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