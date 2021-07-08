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قاآني: القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة 'أبو جهاد' الدائمة

قاآني: القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة 'أبو جهاد' الدائمة
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم الخميس، ان القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة أبو جهاد الدائمة التي لم يبتعد عنها يوماً.

العالم- ايران

وفي حديثه خلال نعي القائد الفلسطيني الكبير المناضل احمد جبريل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، قال العميد اسماعيل قاآني: ان القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة أبو جهاد الدائمة التي لم يبتعد عنها يوماً.
وعزى قائد قوة القدس إسماعيل قاآني بوفاة القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل، واكد ان الراحل الكبير شكّل بشخصيته وسيرته نهجاً متكاملاً في بناء الشخصية المقاومة.

وقال انه رغم كل ما واجهه الراحل جبريل من ترغيب وترهيب بقي مؤمناً بأن البندقية المقاوِمة ستعيد فلسطين.
واشار الى ان احمد جبريل كان من مؤسسي محور المقاومة ووضع كل طاقته في خدمته وبقي وفياً لدماء الشهداء.

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