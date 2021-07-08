الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

برهم صالح يشدد ضرورة تأمين حصة العراق المائية

برهم صالح يشدد ضرورة تأمين حصة العراق المائية
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، على ضرورة تأمين حصة العراق المائية وتوفير الحاجة الزراعية للمياه.

العالم - العراق

وذكر بيان للرئاسة العراقية،أن" رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد،وجرت خلال اللقاء مناقشة الوضع المائي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها".

وأكّد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان" أن ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي وهذا يستدعي إيلاءه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل، مبيناً"ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق، ومشيراً إلى" الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد".

وشدد الرئيس صالح على"وجوب صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف".

من جانبه قدم الوزير مهدي رشيد "استعراضاً بشأن خطط الوزارة في ملف المياه ومواجهة التحديات التي تكتنفها، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية".

روابط ذات صلة

العراق.. زيدان يعلن صدور مذكرات بحق قتلة الهاشمي والمتظاهرين

قفزة في اعداد الاصابات بكورونا في العراق

هذا ما كشفه الهجوم على قاعدتي الحرير وعين الأسد في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب قائد فيلق القدس: سنقف ضد الأعداء بعزة وكرامة

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مأرب والبيضاء وصعدة

لجان المقاومة: انتصار الغضنفر يؤكد أن الحقوق تنتزع ولا توهب

كشف تفاصيل جديدة عن استهداف قاعدة عين الأسد وأربيل

تقارير عبرية: بينت التقى ملك الاردن الاسبوع الماضي في عمان

مصدر مطلع لـ"سي إن إن".. السعوديون يلغون مأدبة عشاء مع مسؤولين أمريكيين في مقر السفير السعودي!