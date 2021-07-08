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تقارير عبرية: بينت التقى ملك الاردن الاسبوع الماضي في عمان

تقارير عبرية: بينت التقى ملك الاردن الاسبوع الماضي في عمان
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال موقع i24 الاسرائيلي انه "في خطوة غير مسبوقة منذ خمس سنوات، التقى رئيس الحكومة الاسرائيلي نفتالي بنيت سراً، الأسبوع المنصرم بالملك الاردني عبد الله بن الحسين في قصره في عمان".

العالم - الأردن

افاد بذلك مسؤول اسرائيلي سابق و بحسب مراقبين تبشر بعودة المياه إلى مجاريها واستئناف الحوار بعد فترة اتسمت بالتوتر الشديد بلغ حد القطيعة بين الملك عبد الله ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

واستنادا إلى وسائل إعلام اسرائيلية، فقد وصف هذا المسؤول أجواء تلك الزيارة بالإيجابية الى حد كبير. وعلم أيضاً أن بنيت بادر الى تبليغ الملك بنفسه عن استعداده للمصادقة على الصفقة التي تنص على زيادة حصة توزيع المياه للأردن من قبل "اسرائيل". وقد تم التوقيع على الصفقة بين وزير الخارجية يائير لابيد ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

يشار الى أنه لم يصدر أي تعقيب عن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي حول هذا الخبر.

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تقارير عبرية: بينت التقى ملك الاردن الاسبوع الماضي في عمان

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