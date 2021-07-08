الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب حزب الله العراقية: استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض من قبل المقاومة العراقية وقرارها هو عدم قصف حتى معسكر السفارة الامريكية

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب قائد فيلق القدس: سنقف ضد الأعداء بعزة وكرامة

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مأرب والبيضاء وصعدة

لجان المقاومة: انتصار الغضنفر يؤكد أن الحقوق تنتزع ولا توهب

كشف تفاصيل جديدة عن استهداف قاعدة عين الأسد وأربيل

تقارير عبرية: بينت التقى ملك الاردن الاسبوع الماضي في عمان

مصدر مطلع لـ"سي إن إن".. السعوديون يلغون مأدبة عشاء مع مسؤولين أمريكيين في مقر السفير السعودي!