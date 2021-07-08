الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مأرب والبيضاء وصعدة

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مأرب والبيضاء وصعدة
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الخميس، 8 غارات جوية على محافظات مأرب والبيضاء وصعدة.

العالم-اليمن

مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديريتي ناطع وذي ناعم بمحافظة البيضاء و3 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وغارة جوية على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 150 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 4 خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الدريهمي والفازة والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والدريهمي والفازة والجبلية و9 خروق بقصف مدفعي و110 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.

روابط ذات صلة

عدسة العالم تواكب عملية الجيش واللجان الشعبية بجبهة البيضاء

قوات هادي تستنجد بعناصر القاعدة لتحرير البيضاء

صنعاء: اللقاءات مع الصليب الأحمر ركزت على ملف تبادل الأسرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب قائد فيلق القدس: سنقف ضد الأعداء بعزة وكرامة

العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مأرب والبيضاء وصعدة

لجان المقاومة: انتصار الغضنفر يؤكد أن الحقوق تنتزع ولا توهب

كشف تفاصيل جديدة عن استهداف قاعدة عين الأسد وأربيل

تقارير عبرية: بينت التقى ملك الاردن الاسبوع الماضي في عمان

مصدر مطلع لـ"سي إن إن".. السعوديون يلغون مأدبة عشاء مع مسؤولين أمريكيين في مقر السفير السعودي!