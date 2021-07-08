العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على مأرب والبيضاء وصعدة

العالم-اليمن

مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديريتي ناطع وذي ناعم بمحافظة البيضاء و3 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وغارة جوية على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 150 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 4 خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الدريهمي والفازة والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والدريهمي والفازة والجبلية و9 خروق بقصف مدفعي و110 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.