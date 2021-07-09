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روسيا تقترح تمديد عمل معبر باب الهوى شمال سوريا

روسيا تقترح تمديد عمل معبر باب الهوى شمال سوريا
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر دبلوماسية بأن روسيا قدمت لمجلس الأمن الدولي مقترحها بشأن تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

العالم _ سوريا


وحسب المصادر، فإن المقترح الروسي يتضمن تمديد عمل معبر باب الهوى بشمال سوريا لمدة 6 أشهر لنقل المساعدات الإنسانية عبره.

وفي وقت سابق قدمت دول غربية مشروع قرارها بشأن آلية نقل المساعدات، وهو ينص على تمديد عمل معبر باب الهوى سنة أخرى، واستئناف عمل معبر اليعربية على الحدود مع العراق.


ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن مصير آلية نقل المساعدات إلى سوريا اليوم الجمعة.

يذكر أن الآلية تم استحداثها في عام 2014، حيث تم نقل المساعدات عبر 4 معابر. وفي السنوات اللاحقة تم إغلاق 3 منها. وتدعو روسيا لإيقاف هذه الآلية ونقل المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية وعبر الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

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