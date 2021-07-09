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مقاومة الاحتلال الامريكي في العراق وسوريا ومعادلة انهائه

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

ارتفع منسوب الضربات العسكرية للاحتلال الاميركي للعراق وسورية، حيث باتت معادلة فرض اخراج القوات الاميركية بالقوة واقعاً بعد اصرار واشنطن على البقاء.

العالم - مع الحدث

ما الابعاد العسكرية لتتالي الضربات للقوات الامريكية في العراق وسوريا؟وهل فرض معادلة انهاء الاحتلال الامريكي بالقوة بات واقعاً على الارض؟ وأين مكامن قوة المقاومة العسكرية في البلدين وهل تتكامل فيما بينها؟ واي خيارات قد تعتمدها ادارة البيت الابيض للتعامل مع هذه المعادلة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث السياسي الاستاذ حسن شقير، والمحلل السياسي طالب ابراهيم، والكاتب السياسي صباح زنگنه.

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مقاومة الاحتلال الامريكي في العراق وسوريا ومعادلة انهائه