إصابة جندي "إسرائيلي" رشقا بالحجارة بمواجهات في قصرة

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أنّ أحد جنود الاحتلال أصيب رشقًا بالحجارة بعد قمع وقفة في بلدة قصرة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد محمد حسن.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب قمع الوقفة، أصيب خلالها 12 مواطنا بالرصاص المطاطي وعشرات بحالات الاختناق.

وتشهد بلدة قصرة منذ عدة أيام مواجهات وفعاليات للإرباك الليلي في أعقاب استشهاد الشاب محمد حسن؛ أسوة بما يجرى في بلدتي بيتا وبيت دجن.

ويشعل الشبان عشرات الإطارات في الحي الشرقي من البلدة بالإضافة إلى استخدام أضواء الكشافات والليزر تزامنا مع مواجهات يشهدها مدخل البلدة الرئيس.

وتتعرض بلدة قصرة باستمرار لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين الذين يعتدون بأسلحتهم على المواطنين الآمنين في أعمالهم ومزارعهم.

وتحيط بقصرة ثلاث مستوطنات هي "مجدليم" وتقع على مدخل البلدة الشرقي، و"إيش كوديش" وتقع جنوب شرق القرية، و"إحيا" جنوبها.

وتقع بلدة قُصْرَة على بعد حوالي 24 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها العمرانية حوالي 9000 دونمٍ، ومساحة أراضيها ما يقارب 27000 دونم، وبسطت البلدة بيوتها على جبل كامل يرتفع 750 متراً عن سطح البحر، وبتعداد سكاني تجاوز 8000 مواطن.