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الرئيس روحاني يعزي برحيل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الرئيس روحاني يعزي برحيل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس الرئيس حسن روحاني برحيل احمد جبريل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –القيادة العامة.

العالم - ايران

وجاء في برقية تعزية الرئيس روحاني: تلقينا ببالغ الاسى والالم نبأ وفاة المجاهد الدؤوب احمد جبريل امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –القيادة العامة.

واضاف: ان هذه الشخصية المناضلة والمجاهدة قضت كل عمرها الشريف دفاعا عن الاهداف السامية للشعب الفلسطيني المظلوم وتعزيز جبهة المقاومة وترك سجلا حافلا سيبقى على الدوام في ذاكرة الشعوب الحرة خاصة الشعب الفلسطيني.

وقدم الرئيس روحاني المواساة والتعازي للشعب الفلسطيني والاسرة الكريمة للفقيد المجاهد.

وكان امين عام الجبهة الشعبية –القيادة العامة احمد جبريل قد توفي الاربعاء في مستشفى بدمشق عن عمر يناهز 83 عاما.

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