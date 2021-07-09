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مصر ترصد تراجعا مستمرا للإصابات الجديدة بكورونا

مصر ترصد تراجعا مستمرا للإصابات الجديدة بكورونا
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيلها 155 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

العالم- مصر

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، مساء الخميس بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 155 حالة، مقارنة مع 161 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 282737.

وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة الخميس الأقل منذ 28 أكتوبر 2020 حينما تم تسجيل 153 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 19 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 26 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16351 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 765 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 216982 شخصا.

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