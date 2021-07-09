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بالوثيقة.. المفوضية العراقية تعلن انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين

بالوثيقة.. المفوضية العراقية تعلن انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، بدء الدعاية الانتخابية لمرشح الانتخابات اليوم بعد المصادقة على القوائم النهائية وتستمر لغاية ٧ تشرين.

العالم - العراق

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