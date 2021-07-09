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كم بلغت نسبة التضخم في مصر؟

كم بلغت نسبة التضخم في مصر؟
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

ارتفعت مؤشرات أسعار المستهلك السنوية في مصر، إلى 5.3 في المئة خلال حزيران الماضي، مقارنة مع 4.9 في المئة في الشهر السابق.

العالم- مصر
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن التضخم السنوي جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار الرعاية الصحية بنسبة 5 في المئة، والنقل والمواصلات بنسبة 7.8 في المئة، والتعليم بنسبة 29.7 في المئة.

كذلك، صعدت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.7 في المئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً.

وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.7 في المئة خلال الشهر الماضي، والنقل والمواصلات 0.4 في المئة، رغم انكماش أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.8 في المئة، واللحوم والدواجن 1.5 في المئة.

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