الامم المتحدة تدعو الإحتلال إلى وقف عمليات هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية

العالم-فلسطين



وخلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، تلا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بيانا نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، قال فيه: "مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة."

وأضاف أن "الأمين العام، في الواقع يشعر بقلق بالغ إزاء هدم الأمس للممتلكات الفلسطينية في مجتمع البدو في حمصة البقيعة بمنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة."

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام "يجدد دعوته للسلطات الإسرائيلية وقف عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة."