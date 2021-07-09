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الامم المتحدة تدعو الإحتلال إلى وقف عمليات هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية

الامم المتحدة تدعو الإحتلال إلى وقف عمليات هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء عمليات الهدم التي جرت يوم الأربعاء للممتلكات الفلسطينية في قرية حمصة البقيعة في غور الأردن بالضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، تلا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بيانا نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، قال فيه: "مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة."

وأضاف أن "الأمين العام، في الواقع يشعر بقلق بالغ إزاء هدم الأمس للممتلكات الفلسطينية في مجتمع البدو في حمصة البقيعة بمنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة."

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام "يجدد دعوته للسلطات الإسرائيلية وقف عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة."

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