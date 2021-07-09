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لماذا أغلقت ليبيا حدودها مع تونس؟

لماذا أغلقت ليبيا حدودها مع تونس؟
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت ليبيا، إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع بسبب تفشّي السلالة الهندية المتحوّرة من فيروس كورونا (دلتا) في الأخيرة.

العالم-تونس

جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم الحكومة محمد حمودة الخميس، عبر صفحته على «فيسبوك»؛ وقال في البيان إن هذا القرار جاء عقب «تفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس الشقيقة وزيادة معدل الإصابات بفيروس المتحوّر الهندي دلتا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد».

وبشأن مصير العالقين الليبيين في تونس عقب القرار، قال حمودة: «ستتكفل الدولة من خلال قنصليتها في تونس برعايتهم». كما أعلن حمودة: «إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك» ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية للبلاد، في ظل موجة التفشي الواسعة لفيروس كورونا.

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