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 الإمارات خدعت "FBI" بشأن عملية إعادة الشيخة لطيفة

 الإمارات خدعت
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف تحقيق جديد، كيف وجد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ابنته لطيفة، التي هربت إلى المحيط الهندي على متن يخت، واستطاع إعادتها إلى دبي، بمساعدة قوات كوماندوز مدججة بالسلاح.

العالم- الامارات
أثبت تحقيق أجرته USA TODAY أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، ساعد في العثور على لطيفة، وإحباط هروبها من عائلتها، بطلب عاجل من مكتب زعيم دبي القوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات حصل على بيانات موقع اليخت في عرض المحيط، وقدمها إلى حكومة دبي، بعد أن ادعى المسؤولون هناك أن الأميرة مختطفة، وتحتاج إلى مساعدة طارئة لإطلاق سراحها.

وقالت مصادر خاصة للصحيفة، إن مكتب التحقيقات الفدرالي تم تضليله بشأن ظروف الشيخة لطيفة، ما دفع بعملاء المكتب لإعطاء حكومة دبي معلومات من مزود خدمة الإنترنت "نوسترومو"، ومقره الولايات المتحدة.

ونقلت عن خبراء قانون قولهم إن المكتب انتهك القانون، بعد أن قدم البيانات دون أن يطلع مقدم الخدمة مسبقا، كما هو مطلوب منه.

في وقت سابق، نشرت الشيخة لطيفة عددا من الصور لها وهي تظهر تحركها وسفرها بحرية، آخرها كان من إسبانيا.

وأصدر مكتب قانوني يعمل مع الشيخة لطيفة بيانا باسمها، بأنها تتمتع بحريتها، وتريد أن تعيش حياتها بعيدا عن عدسات الإعلام.

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 الإمارات خدعت "FBI" بشأن عملية إعادة الشيخة لطيفة

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