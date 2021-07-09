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"سوبيرانا 2"... كوبا تعلن تجاوز فاعلية لقاحها ضد كورونا 91 %

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوبا، أن لقاحها "سوبيرانا 2، الذي يؤخذ على جرعتين مع لقاح مُعزز يسمى "سوبيرانا بلس"، أثبت فعالية ضد فيروس كورونا بنسبة 91.2٪ في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية. 

العالم- منوعات

يأتي إعلان شركة الأدوية البيولوجية "بيو كوبا فارما" التي تديرها الدولة، والتي تُشرف على معهد فينلاي، الذي ينتج اللقاح ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بعد أنباء مشابهة عن فاعلية لقاحها الذي يحمل اسم عبد الله، بحسب رويترز.

والشهر الماضي، تمكنت المراكز الطبية الكوبية من تطوير لقاح عبد الله، بعدما بلغ هذا اللّقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية بنجاح بالغ.

ويمنح لقاح عبد الله الحماية الكاملة للجسم، بعد حصول الشخص على 3 تطعيمات وليس جرعتين مثل باقي اللقاحات الموجودة في الأسواق العالمية.

يشار إلى أنه إذا تأكدت دقة النتائج، فسوف تصبح كوبا ضمن عدد قليل من الدول التي تنتج لقاحا بفاعلية تتجاوز 90 %، وهم: الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا.

ويتمتع قطاع التكنولوجيا الحيوية في كوبا بتاريخ طويل في تطوير اللقاحات حيث ينتج 80٪ من اللقاحات المُستخدمة في البلاد ويصدر بعضها.

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