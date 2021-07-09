لبنان..وصول أول طائرة قطرية محملة بمساعدات غذائية للجيش إلى بيروت

العالم-لبنان

وأفادت وكافة "قنا" القطرية الرسمية "بأن طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية تمثل الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".





وذكرت الوكالة أنه كان في استقبال الطائرة وفد عسكري من قيادة الجيش اللبناني وعدد من الدبلوماسيين بسفارة دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية.

ويأتي ذلك بعد أن تعهد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة إلى لبنان في وقت سابق من الأسبوع، بأن تقدم قطر دعما للجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

ويواجه لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.