شاهد .. لهذا السبب تسعى أمريكا لتحطيم سوريا

العالم - خاص العالم

واوضح ابراهيم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان اميركا عبر احتلال سوريا وتحطيمها تريد ان تمنع طريق الحرير ان يمر عبر الساحل المتوسط وعبر الاراضي السورية او اللبنانية وحصره فقط ان ياتي من الامارات ومن ثم السعودية والاردن وفي الاخير يصل الى الاحتلال الاسرائيلي .

وأضاف ابراهيم ان الاهم من كل هذا ان عين الاميركيين على الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد ان انجزت مشروع نووي متكامل بكل المقايس وبرنامج صاروخي وفضائي متقدم وهي قريبة قاب قوسيين اودني من توقيع صفقة نووية وستعيد دمج الاقتصلاد الايراني مع الاقتصاد العالمي وعند اذن ستكون ايران اكثر من قوة اقليمية واحد القوات الصاعدة على مستوى الشرق الاوسط والعالم وهذا الامر سيجعل الاحتلال الاسرائيلي بمنظر القزم أمام القوة الإيرانية لذا تسعى اميركا ان تزيد الارباك في صفوف محور المقاومة لان قوة ايران تاتي من قوة حلفائها والترابط بين محور المقاومة الذي عمد بدماء الشهداء.

وششد طالب ابراهيم على ان هناك اهداف كثير للاحتلال الاميركي لسوريا والعراق وجلها وكلها في نهاية المطاف تصب في اطار الهيمنة والعدوان المستمر وتحطيم الشعوب وفي اطار خدمة المشروع الصهيوني االاستيطاني القائم في المنطقة اكثر من 70 عاما.



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