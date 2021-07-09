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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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أ ف ب: المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد يؤكد أن "معبر اسلام قلعة الحدودي تحت سيطرتنا الكاملة وسنعيد تشغيله اليوم الجمعة"
أ ف ب: اعتقال 11 شخصاً يُشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي داخل مجمّع سفارة تايوان
كتائب حزب الله العراقية: قتال جيش الاحتلال هو قرار عراقي خالص لا دخل لأي طرف خارجي فيه ولن يتوقف الا بانسحاب اخر جندي من القوات المحتلة
كتائب حزب الله العراقية: استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض من قبل المقاومة العراقية وقرارها هو عدم قصف حتى معسكر السفارة الامريكية
إنترفاكس: منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا ستكون مستعدة لحشد قدراتها العسكرية للتدخل إذا تدهور الوضع الأمني على الحدود الأفغانية
طالبان تسيطر على معبر اسلام قلعة في ولاية هرات الحدودية مع ايران والجنود الافغان المتواجدون في المعبر يدخلون الاراضي الايرانية هربا من المعارك
اليوسفي: السلطة المحلية في مأرب تدار من قبل المنتمين للقاعدة و"داعش"
قائد الثورة الاسلامية: احمد جبريل كان رجلا شجاعا قضى حياته مناضلا من اجل وطنه المغتصب وشعبه المظلوم
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة احمد جبريل
الحسني: السعودية تريد عبر فتح جبهة البيضاء التخفيف على مرتزقتها في مأرب
أ ف ب: المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد يؤكد أن "معبر اسلام قلعة الحدودي تحت سيطرتنا الكاملة وسنعيد تشغيله اليوم الجمعة"
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.