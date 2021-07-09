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أ ف ب: المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد يؤكد أن "معبر اسلام قلعة الحدودي تحت سيطرتنا الكاملة وسنعيد تشغيله اليوم الجمعة"

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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