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نائب وزير الخارجية الروسي يشير إلى أكثر مشاكل ليبيا حدة

نائب وزير الخارجية الروسي يشير إلى أكثر مشاكل ليبيا حدة
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

وصفت وزارة الخارجية الروسية وجود عسكريين أجانب في ليبيا بأنه من أكثر المشاكل حدة في هذا البلد.

العالم- ليبيا

وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، لوكالة ريا نوفوستي بأن استمرار وجود العسكريين الأجانب، يعد وأحدا من أكثر المشاكل حدة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا العامل يكبح التسوية السلمية.

وقال فيرشينين بهذا الشأن: "مشكلة الوجود العسكري الأجنبي بالنسبة لليبيا اليوم، تعد واحدة من أكثر المشاكل حدة. من دون حلها، لا يمكن الحديث عن تسوية حقيقية وموثوقة في البلاد".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه المشكلة كانت في بؤرة اهتمام المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في يونيو الماضي.

وتابع في السياق ذاته قائلا: "كما هو معلوم، لم يكن من الممكن التوصل إلى إجماع مطلق في ذلك الوقت. واحتفظ الوفد التركي لنفسه برأي خاص".

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