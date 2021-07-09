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الطيران المدني تعلن عن إجراءات جديدة في مطار بيروت

الطيران المدني تعلن عن إجراءات جديدة في مطار بيروت
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان اصدرت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان تعميما يتضمن الاجراءات المتعلقة بالركاب الى لبنان ابتداءً من 12-7-2021.

العالم_لبنان

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني، تعميماً، إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية، العاملة في "مطار بيروت الدولي"، حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداءً من 12-7-2021.
وطلبت المديرية، التقيد بالتعليمات التالية، وهي، أن "على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، بإستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص الـpcr، في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى، من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، والقرار الثاني هو: إلزامية الحجر لمدة 4 أيام\ 3 ليالي في أحد الفنادق وذلك على نفقتهم الخاصة، وذلك عند القدوم من دول التالية: المملكة المتحدة، البرازيل، الامارات العربية المتحدة، الهند، مالاوي، اثيوبيان، زامبيا، ليبيريا، غينيا، غامبيا، وسيراليون.

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