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أ ف ب عن الخارجية الروسية: مقاتلو طالبان في أفغانستان يسيطرون على أكثر من ثلثي الحدود مع طاجيكستان

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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