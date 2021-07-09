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الأمن الروسي يعتقل عنصرا تابعا لـ"داعش" كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في موسكو

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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