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شاهد.. الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل الإعلام في هايتي الفليم والصور الأولى لمجموعة من الأشخاص ألقت السلطات القبض عليهم ويشتبه بتورطهم في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس.

العالم _ الأميرکيتان

وتظهر الصور مجموعة من الأشخاص مكتوفي الأيدي وكذلك أسلحة أوتاماتيكية ومسدسات.

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شاهد.. الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم

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