الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز عن وكالة إنترفاكس: حركة طالبان الأفغانية ستوقف هجومها في حال نجاح محادثات الدوحة

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم

شاهد .. مصنع إيراني يجهز المشافي بألأجهزة لمواجهة فيروس كورونا

ما رأيكم ..ما الابعاد العسكرية لتتالي الضربات للقوات الامريكية في العراق وسوريا

واشنطن تدرج شركات صينية في القائمة السوداء بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان

شاهد .. الخلاف السعودي - الإماراتي: أنه زمن المصالح المادية!

طالبان: لن نسمح بتواجد "داعش" على الأراضي الأفغانية