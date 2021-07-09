الخليل.. دعوات للمشاركة بتظاهرة للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات

العالم-فلسطين

وأوضحت الدعوة أن التظاهرة الغاضبة ستنطلق عقب صلاة الجمعة من مسجد الحسين في الخليل.

ودعت الحراكات والفعاليات والناشطون في الضفة الغربية إلى وقفة جماهيرية في الخليل؛ رفضا للقمع وسياسة الإقصاء؛ واحتجاجاً على استمرار الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة، واستهداف النشطاء.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إنَّ السلطات الفلسطينية شنت حملة قمع مروعة لقمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة غير القانونية، مستهدفة الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين بالاعتقالات التعسفية بينما تخضع المعتقلين لعمليات التعذيب.

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي نشرته على موقعها، أن التوترات في فلسطين تصاعدت منذ وفاة الناقد والناشط الفلسطيني البارز نزار بنات في الحجز في 24 يونيو.

فيما قال ائتلاف أمان: "وصلتنا معلومات من مواطنين حول إصدار مؤسسات عامة تعليمات شفهية تضمنت تهديدات بالفصل من الوظيفة، لكل من يعلق عبر مواقع التواصل أو يُشارك في التجمعات السلمية تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات".

كذلك أكدت حركة حماس في بيان لها أن عمليات الترهيب والتخويف التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة سواء بزيها الرسمي أو بلباسها المدني، لن تفلح في إسكات الصوت المنادي بضرورة محاسبة من يقف خلف جريمة اغتيال الناشط بنات، ويتطلب موقفا جديا من قيادة السلطة والحكومة لتشكيل لجنة تحقيق شفافة توافق عليها جميع الأطراف ومحاسبة الجناة.