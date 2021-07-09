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شاهد .. عراقيون يعبرون عن مواقفهم عن ضربات ضد القوات الامريكية

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ " #تموز_المقاومه_اللاهب" تزامنا مع مواصلة المقاومة استهداف مصالح الولايات المتحدة ومنها ضرب الأرتال اللوجستية، وقواعدها وسفارتها في العراق.

العالم - هاشتاغ

فعلى وقع الصواريخ والطائرات المسيرة إستهدفت فصائل المقاومة الإسلامية بالعراق قاعدة الحرير العسكرية بمطار أربيل، والتي تتخذها قوات أميركية قاعدة لتمركزها في شمال العراق، اعقبها هجوم آخر وصف بالإعنف على الجناح الأميركي في قاعدة عين الأسد، والرسائل أقل ماتوصف من المتابعين بالواضحة لإخراج قوات الإحتلال من البلاد.

حسين الصافي كتب في حسابه: يقولون ويدافعون عن القوات الأمريكيةوعندما قصفت امريكا الحشد فهم صم بكم عم،لن تنفع المفاوضات مع محتل يقول لن نخرج".

حساب سومري غرد بدوره:"لا تلتفتوا لطنين ابواق السفارة واتباع الحضن المفخخ فطنينهم لا يتعدى شاشات هواتفهم فأصحاب السواعد السمراء يرسمون نصرهم بأيديهم وضرباتهم الحيدرية في #اربيل و #عين_الاسد و #سوريا لن يوقفها منشور أو تغريدة، افرحوا بنصر رجالكم واتركوا المتباكين يولولون بخيبتهم وخيبة اسيادهم".

محمد الماجدي كتب في حسابه:"رسالة المقاومة واضحة أخرجوا من بلادنا و إلا عمليات الردع ستستمر حتى تصل الى ما بعد #عين_الاسد وقاعدة الحرير# ابابيل_المقاومة".

ام مهدي كتبت في حسابها:"سنحول قواعدكم تراب وجنودكم كما جاؤوا افقيا سيعودون عموديا ولا عزاء للجبناء والعملاء والحمقى".

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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