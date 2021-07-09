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جلسة نيابية مرتقبة لمناقشة ملف الكهرباء والوضع الأمني في العراق

جلسة نيابية مرتقبة لمناقشة ملف الكهرباء والوضع الأمني في العراق
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

لم يتبق له سوى القليل... البرلمان العراقي وبعد تعطيل جلساته لاشعار اخر، سيعاود العمل بجلسة على غير العادة يقال انها ستعقد لمناقشة ملف الكهرباء والوضع الأمني بحسب تسريبات نيابية .

العالم - العراق

وبحسب السومرية نيوز، مناقشات يراها متابعون بانها لن تفضي لنتيجة حقيقية ولن تخرج عن إطار الحوار التقليدي المعتاد في معالجة كل أزمة طارئة.

مساءلة المقصرين في هذا الوقت تحديدا ستضع البرلمان بمرمى المتهم باستهداف الوزراء وكتلهم لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأمر الذي سيعرقل نصاب كل جلسة يراد منها تحقيق استضافة أو استجواب بحسب مراقبين.

في اخر تسعين يوم من عمر البرلمان .. بعض الكتل النيابية بدأت تتحرك لمحاسبة الجهات التنفيذية المقصرة تجاه المواطن في خطوة علها تقرب الناخبين من النواب المرشحين.

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