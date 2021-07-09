حقوق الانسان تدعو لاعتماد امتحان الجامعات الكترونيا بالعراق

العالم - العراق

وأكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "انتشار السلالة الثالثة لجائحة كورونا بات يهدد حياة طلبة الجامعات"، لافتا الى ان "متطلبات الوقاية وعدم تلقي العديد من الطلبة للقاح مع ارتفاع درجات الحرارة الى اكثر من 50 درجة مئوية كلها ظروف غير ملائمة لاجراء الامتحانات الحضورية".



وأضاف ان "مفوضية حقوق الانسان تحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية الانسانية والقانونية في حال تعرضت حياة الطلبة للخطر"، داعيا "وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى النظر باعتماد الامتحان الالكتروني بدلا من الامتحان الحضوري في الجامعات حفاظا على حياة طلبة الجامعات واستجابة للظروف الاستثنائية التي يمرون بها".