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سانا: تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين (القيادة العامة) أحمد جبريل من مشفى أمية بـدمشق إلى مثواه الأخير

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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