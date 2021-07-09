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كابول تدعو الى اعادة الجنود الأفغان الذين فروا للأراضي الايرانية

كابول تدعو الى اعادة الجنود الأفغان الذين فروا للأراضي الايرانية
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال مصدر مسؤول في هيئة الاركان الايرانية، أن الحكومة الأفغانية تقدمت بطلب رسمي الى ايران بتسليمها الجنود الأفغان الذين فروا الى الأراضي الايرانية جراء هجوم قوات طالبان على المنفذ الحدودي بين البلدين (اسلام قلعة).

العالم - ايران

واشار المصدر في تصريحات له اليوم الجمعة لوكالة نور نيوز للأنباء أن الحكومة الأفغانية طلبت مساعدة ايران في استعادة الجنود الأفغان.

ولفت المصدر الى أن طهران وافقت على الطلب الأفغاني لدوافع انسانية، وانها تعمل على نقل الجنود عبر طائرة الى العاصمة الأفغانية.

وكان المنفذ الحدودي (اسلام قلعة) الذي يقع في محافظة هرات الأفغانية قد سيطرت عليه قوات طالبان يوم امس الخميس، الأمر الذي دفع الجنود الأفغان الى اللجوء للأراضي الايرانية.

ووقع الحادث في الوقت الذي كانت تستضيف فيه ايران مفاوضات أفغانية أفغانية يومي الأربعاء والخميس، شاركت فيها جماعة طالبان.

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كابول تدعو الى اعادة الجنود الأفغان الذين فروا للأراضي الايرانية

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