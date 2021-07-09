 المفتي قبلان: لوبي دولي اقليمي يسعى للانتقام من لبنان

العالم_لبنان

وقال الشيخ قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة جنوب بيروت العين تتجه على دور لبنان السياسي، وهناك عروض جدية تم الكلام فيها على أساس الإنقاذ مقابل التوطين والترسيم والدخول بمفاوضات سلام مع تل أبيب، وإلا فالحصار والجوع والانهيار.

ولا خيار أمامنا سوى الاستسلام أو الصمود وحماية هذا البلد، وهذا ما نؤكد عليه، وسيبقى خيارنا، وسنبذل دونه كل ما نملك، وسيكون لنا خيارات بديلة، سينتهي معها زمن الوصايات الإقليمية والدولية، لأننا لن نتنازل عن لبناننا، لبنان المقاومة، لبنان الكرامة، لبنان الصمود، لبنان الحق الذي يحتضن الجميع، ويكون للجميع من دون تفريق ودون تمييز بين مسلم ومسيحي.

لبنان الذي دفعنا دفاعا عنه أثمانا باهظة دماء وأرواحا، وسنبقى على استعداد دائم لتقديم المزيد من الثبات على الحق والتمسك بوحدة أرضنا وشعبنا، رافضين لكل أشكال التوطين، وكل مشاريع التسويات على حساب سيادة واستقلال هذا البلد، مهما بلغت المغريات والتضحيات، فالحلول في الكواليس وتحت الطاولات مرفوض، وعلى المعنيين الإسراع بتأليف حكومة قرار، حكومة فاعلة، حكومة خارج إرادة كل الجهات الدولية والإقليمية المعرقلة، نعم نطالب بحكومة لبنانية حرّة ومتحررة من كل الشروط والالتزامات المعلنة والخفية، وقادرة على اتخاذ القرارات والخيارات البديلة، لأن المطلوب حماية لبنان وليس حماية أي طائفة، فالقوي قوي بوطنه لا بطائفته.



وتابع المفتي قبلان: وما نخشاه أن يكون الخلاف على وزير أو اثنين سببا مصطنعا، يراد منه جعل لبنان ملعب أزمات يسهل الإطباق عليه، وإخضاعه لقرارات خارج إطار مصلحة لبنان واللبنانيين.



وأكد المفتي قبلان أن المطلوب تحرير لبنان سياسيا كأساس لمعركة الإنقاذ والبدائل الاستراتيجية، ونحن لن نبقى أسرى لعبة الاستيراد الممسوك ممن يحاصر البلد، فالمرحلة مصيرية، وأخذ القرار الشجاع بات أمرا ملحا وضروريا لوقف هذه الحرب المدمرة ضدنا وضد بلدنا، ولإفشال هذه الأجندة الخفية التي تدار من خلال أوكار دولية ومحلية من الداخل اللبناني، للضغط بكل الوسائل بهدف الاستسلام، معتمدة على العتمة والفوضى الجزئية والتجويع ولعبة الشوارع، وأدوات مالية ونقدية ومعيشية، لقلب وضعية البلد السياسية، وعينها تبقى على الانتخابات.

أضاف: نحن أمام معركة مصيرية، والحرب التي تخاض علينا حتما كبيرة وخطيرة، وعلينا أن نتعامل معها على أنها أم المعارك، لأن نتيجتها ستحدد مصير لبنان الاستراتيجي، وبإذن الله سبحانه وتعالى لن يخرج لبنان منها منهزما، لأن زمن الهزائم انتهى، ونحن لدينا القدرة على دفع أثمان هذه المعركة، ولن نقبل للواجهات الدولية واللعبة المقنّعة أن تأخذ البلد نحو المجهول، كما لن نقبل أي خطوات من شأنها فرز البلد طائفيا أو فدراليا. وأنصح البعض بعدم المغامرة، وأذكره بأن هذا البلد أكبر من أن يسقط بالفوضى أو الجوع، وليحفظ الله لبنان من بعض اللبنانيين، لأن لعبة المغامرات والأجندات الدولية والإقليمية انتهت، والرهان عليها قد ولى.

العالم_لبنان