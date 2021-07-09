 أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ يتجمعون عند مدخل الرئاسة الثانية في بيروت

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اعتصام الاهالي تزامن انعقاد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل النيابية في عين التينة لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.

ورفعوا صور النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأقدموا على قطع الطريق في محيط المنطقة.

كما رفعوا صور أبنائهم الشهداء، وطالبوا برفع الحصانات تلقائيا وعدم تمييع وتسييس الملف حتى لا يضيع حق الشهداء.

واعتبر الاهالي أنه يجب إسقاط الحصانات عن المسؤولين الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأكدوا أنه من المعيب أن نكون ما زالنا هنا بعد 11 شهر وحذّروا من التصعيد بعد القرار الذي سيصدر عن الاجتماع اليوم. وقال أهالي شهداء المرفأ: أي نائب لا يصوّت لإسقاط الحصانات سنعتبره عدوّاً لنا ومشاركاً في الجريمة.

وأفادت مصادر هيئة مكتب مجلس النواب أنه لن يكون هناك قرار برفع الحصانة اليوم لكن اللجنة المجتعة ستعد تقريرا ليُرفع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

ورفعوا صور النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأقدموا على قطع الطريق في محيط المنطقة.

كما رفعوا صور أبنائهم الشهداء، وطالبوا برفع الحصانات تلقائيا وعدم تمييع وتسييس الملف حتى لا يضيع حق الشهداء.



وسجل تدافع بين القوى الامنية والاهالي الذين حاولوا الدخول الى حرم مقر الرئاسة الثانية.

من جهته، أوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري مستشاره علي حمدان الى اهالي الضحايا المعتصمين في محيط قصر عين التينة ناقلا اليهم التزام رئيس المجلس بالقانون ووقوفه إلى جانب الاهالي.

وفد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مستشاره الاعلامي ​علي حمدان​ الى اهالي ضحايا ​مرفأ بيروت​ المعتصمين في محيط قصر ​عين التينة​ ناقلا اليهم التزام رئيس المجلس بالقانون ووقوفه إلى جانب الاهالي.

وقع انفجار هائل يوم 4 اغسطس الماضي في مرفأ بيروت و قتل أمثر من 200 شخص و جرح أكثر من ستة ألاف شخص و انهدام عدد كبير من المنازل و المتاجر.