الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١
١١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. مراسل العالم يتحدث عن اجواء مراسم تشييع القائد احمد جبريل في دمشق

الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا عن بدء مراسم تشييع القائد الفلسطيني الكبير احمد جبريل الذي توفي يوم الأربعاء الماضي بعد ما امضي حياته في سبيل القضية الفلسطينية.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل قناة العالم الزميل حسام زيدان بأن جثمان الراحل احمد جبريل انطلق من مشفى أمية في قلب العاصمة دمشق حيث تجمع المئات من الفلسطينيين والسوريين للمشاركة في هذا التشييع وايضا كان هناك حضوراً لافتاً للفصائل الفلسطينية بكافة قياداتها وكوادرها وكذلك الاحزاب السياسية السورية ووفد من الدولة السورية اضافة الى حضور السفير الايراني مهدي سبحاني الذي وصل الى مشفى أمية لالقاء النظر الاخير على جثمان الراحل احمد جبريل.

وأكد مراسل العالم على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لهذا المراسلم خاصة الإجراءات الأمنية حيث شهدت العاصمة دمشق انتشاراً واسعاً للقوات الأمنية لضمان وصول جثمان الراحل احمد جبريل الى مقبرة الشهدءا في مخيم اليرموك حيث سيتم دفن الفقيد في مقبرة الشهداء.

وشدد مراسل العالم على أن رحيل القائد أحمد جبريل هو خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت والظروف السياسية التي تعاني منها هذه القضية لأنه كان من اهم القيادات الفلسطينية التي اطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965 وكان احد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة الرفض العربية للتطبيع والسلام مع الكيان الإسرائيلي.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

محسن رضائي يعزي بوفاة القائد أحمد جبريل

قاليباف يعزي برحيل احمد جبريل

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة احمد جبريل

السيد عبدالملك الحوثي يعزي برحيل القيادي الفسطيني أحمد جبريل

ولايتي: احمد جبريل قدم خدمات قيمة لجبهة المقاومة وفلسطين

الرئيس روحاني يعزي برحيل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

رئيسي يعزي برحيل احمد جبريل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. مراسل العالم يتحدث عن اجواء مراسم تشييع القائد احمد جبريل في دمشق

 أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ يتجمعون عند مدخل الرئاسة الثانية في بيروت

هبوط طائرة ركاب ايرانية في مطار هاشمي نجاد اثناء رحلتها إلى طشقند

استشهاد مستشار ايراني في سوريا

رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي.. سلاح المقاومة حق من حقوق الشعب اللبناني ولا يمكن التفريط به

أجنحة الشام تسير رحلات أسبوعية بين حلب والشارقة