شاهد .. مراسل العالم يتحدث عن اجواء مراسم تشييع القائد احمد جبريل في دمشق

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل قناة العالم الزميل حسام زيدان بأن جثمان الراحل احمد جبريل انطلق من مشفى أمية في قلب العاصمة دمشق حيث تجمع المئات من الفلسطينيين والسوريين للمشاركة في هذا التشييع وايضا كان هناك حضوراً لافتاً للفصائل الفلسطينية بكافة قياداتها وكوادرها وكذلك الاحزاب السياسية السورية ووفد من الدولة السورية اضافة الى حضور السفير الايراني مهدي سبحاني الذي وصل الى مشفى أمية لالقاء النظر الاخير على جثمان الراحل احمد جبريل.

وأكد مراسل العالم على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لهذا المراسلم خاصة الإجراءات الأمنية حيث شهدت العاصمة دمشق انتشاراً واسعاً للقوات الأمنية لضمان وصول جثمان الراحل احمد جبريل الى مقبرة الشهدءا في مخيم اليرموك حيث سيتم دفن الفقيد في مقبرة الشهداء.

وشدد مراسل العالم على أن رحيل القائد أحمد جبريل هو خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت والظروف السياسية التي تعاني منها هذه القضية لأنه كان من اهم القيادات الفلسطينية التي اطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965 وكان احد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة الرفض العربية للتطبيع والسلام مع الكيان الإسرائيلي.

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