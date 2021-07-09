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الكرملين: التواصل مع 'طالبان' ضروري في ظل التوترات في أفغانستان وحولها

الكرملين: التواصل مع 'طالبان' ضروري في ظل التوترات في أفغانستان وحولها
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعربت الرئاسة الروسية عن قناعتها بضرورة التواصل مع حركة "طالبان"، على خلفية آخر مستجدات الأوضاع في أفغانستان وحولها.

العالم - روسيا

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، تعليقا على الزيارة الحالية لوفد من المكتب السياسي لطالبان إلى موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين على دراية بخصوص المباحثات في أثناء هذه الزيارة، وتابع: "مثل هذه الاتصالات ضرورية على خلفية تطورات الوضع والتوترات القائمة في أفغانستان وعند حدودها مع طاجيكستان. هذه المباحثات ضرورية".

ورفض المتحدث باسم الكرملين الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستعترف بـ"طالبان" كحكومة رسمية في أفغانستان إذا أحكمت الحركة سيطرتها على كافة أراضي البلاد، مشيرا إلى أن أي افتراءات بهذا الخصوص غير مقبولة في الظروف الحالية.

وطالبت حكومة طاجيكستان مؤخرا دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمساعدتها في تأمين حدودها مع أفغانستان، على خلفية توسيع "طالبان" رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في هذا البلد المجاور لطاجيكستان، بالتزامن مع انسحاب قوات حلف الناتو منه.

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